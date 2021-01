Após veto da Índia para exportação da vacina Oxford/AstraZeneca, Itamaraty tenta acordo

247 - Diante da posição do governo da Índia de barrar a exportação de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca, produzida no país pelo Instituto Serum, a Fiocruz afirmou nesta segunda-feira (4) que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil está trabalhando para garantir a importação do imunizante.

O Instituto Serum, na figura de seu CEO, Adar Poonawalla, disse que as exportações serão barradas até que a população mais vulnerável da Índia seja imunizada. "O governo indiano só quer garantir que as pessoas mais vulneráveis ​​do país recebam primeiro – eu endosso e apoio totalmente essa decisão".

A Fiocruz pretende conseguir 2 milhões de doses prontas da vacina AstraZeneca vindas da Índia. Desta forma, a vacinação poderia começar já em janeiro. No Brasil a produção deve dar os primeiros resultados apenas em fevereiro.

