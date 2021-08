Argentina estende fechamento da fronteira terrestre com o Brasil

247 - O governo da Argentina estendeu a restrição de circulação na fronteira terrestre do país com o Brasil. O fim da medida estava previsto para o último dia 6, mas foi prorrogado até pelo menos 1º de outubro.

A restrição não se aplica a"operadores de transporte", como caminhoneiros. Esse grupo poderá atravessar a fronteira após a apresentação de um teste com diagnóstico negativo para a Covid-19 feito até sete dias antes.

O Ministério da Saúde argentino definirá os pontos de entrada e os trajetos a serem seguidos.

O governo argentino justificou a medida com base no aumento de infecções pelas novas variantes do coronavírus. (Com informações da CNN Brasil).

