Argentina inicia produção da vacina russa Sputnik V contra a Covid-19

Fundo Russo de Investimentos Diretos e a farmacêutica Laboratórios Richmond SACIF anunciaram a produção do primeiro lote da vacina russa Sputnik V na Argentina. Em março, a União Química apresentou o primeiro lote do imunizante russo produzido inteiramente no Brasil edit

247 com Sputnik - O Fundo Russo de Investimentos Diretos (RFPI, na sigla em russo) e a empresa farmacêutica Laboratórios Richmond SACIF anunciaram nesta terça-feira (20) a produção do primeiro lote da vacina russa Sputnik V na Argentina. No início de março, a União Química, responsável pela produção da vacina Sputnik V no Brasil, apresentou o primeiro lote do imunizante russo produzido inteiramente no país.

Segundo reportagem da agência de notícias Sputnik, o RFPI e parceiros facilitaram a transferência de tecnologia para os Laboratórios Richmond para que a produção argentina fosse iniciada. O primeiro lote será enviado ao Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya (Centro Gamaleya), na Rússia, para controle de qualidade.

Em comunicado do RFPI, o presidente argentino Alberto Fernández comentou o início da produção local do imunizante desenvolvido pelo Centro Gamaleya.

"Nós estamos muito empolgados com a possibilidade de produzir a Sputnik V na Argentina, a vacina com a qual já estamos protegendo uma grande parte da população com excelentes resultados. Será uma grande oportunidade para avançar na luta contra a pandemia não apenas na América Latina", afirmou Fernández, segundo o comunicado.

A produção em larga escala do imunizante na Argentina deve começar ainda em junho deste ano. A expectativa é de que a Sputnik V produzida no país possa ser exportada para outras nações da América Central e Latina em um estágio posterior.

