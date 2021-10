Artigo na Lancet defende que rastreamento da origem do coronavírus seja feita sem politização

Revista médica The Lancet publicou no dia 30 de setembro um texto elaborado pela equipe do diretor do Centro de Prevenção e Controle de Doenças da China, Gao Fu edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Rádio Internacional da China - O site da renomada revista médica The Lancet publicou no dia 30 de setembro um texto elaborado pela equipe do diretor do Centro de Prevenção e Controle de Doenças da China, Gao Fu. No artigo, o cientista chinês apelou para que o rastreamento da origem do novo coronavírus seja realizado sem politização, e sim com uma atitude científica aberta e uma cooperação internacional estreita.

De acordo com o texto, a origem geográfica do vírus pode não estar relacionada ao paciente inicial. Pacientes com sintomas semelhantes do novo coronavírus antes do surto devem ser reavaliados, amostras armazenadas de uma ampla área geográfica devem ser testadas novamente e levantamentos epidemiológicos em países ou regiões onde houver evidência do vírus em amostras de sangue ou amostras ambientais antes do surto devem ser especialmente realizados.

Tradução: Xia Ren

Revisão: Erasto Santos Cruz

PUBLICIDADE