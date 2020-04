Artur Chioro: ‘sem isolamento social teremos uma tragédia no Brasil’

Segundo o ex-ministro da Saúde Arthur Chioro, "com o isolamento, temos um quadro estimado de 44 mil casos. Se o isolamento for afrouxado, saltamos para 1,1 milhão de casos estimados" edit

247 - O ex-ministro da Saúde Arthur Chioro alertou para a necessidade de isolamento social no Brasil, ao comentar a notícia de que cerca de 25% dos profissionais da Saúde do estado do Rio de Janeiro estão infectados pelo coronavírus. Em referência ao território nacional, ele afirmou: "com o isolamento, temos um quadro estimado de 44 mil casos. Se o isolamento for afrouxado, saltamos para 1,1 milhão de casos estimados".

Ao fazer referência ao Rio, o ex-ministro afirmou que, "sem Equipamentos de Proteção Individual e testes para os profissionais de saúde, não chegamos à 22ª semana. Teremos caos. Não criamos médicos, enfermeiros e fisioterapeutas da noite para o dia. É como se eles fossem dialógicos e os outros analógicos". "Vamos depender do grau de isolamento. Mas a coisa estoura mesmo entre o final de maio e o começo de junho", complementou.

