"As coisas irão piorar antes de melhorar", diz Boris Johnson em carta à população

247 - Em uma carta enviada a 30 milhões de lares, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse que a situação do país ficará pior antes de melhorar.

"Nós sabemos que as coisas irão piorar antes de melhorar. Neste momento de emergência nacional, eu os peço, por favor, fiquem em casa, protejam o Sistema Nacional de Saúde (NHS) e salvem vidas", disse o primeiro-ministro que está isolado em Downing Street para se recuperar da infecção pelo novo coronavírus.

O Reino Unido, que já registra 17.089 casos confirmados do novo coronavírus e 1.019 mortes, estima que o pico da epidemia no país irá chegar em algumas semanas e a preocupação do governo é com um aumento do número de mortes.