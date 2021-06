"As mortes por Covid no Brasil estão subestimadas em torno de 20%. São mortes a mais, não a menos", diz Pedro Hallal

O epidemiologista, em entrevista à TV 247, condenou a teoria de que as mortes pela Covid-19 são supernotificadas. Para ele, essa é “uma tese que eu botaria no mesmo lote da terra plana e da vacina que faz virar jacaré”. Assista edit

247 - O epidemiologista e professor da Universidade Federal de Pelotas Pedro Hallal, em entrevista à TV 247, comentou sobre os índices de imunização em países da América Latina. Ele destacou que, no Brasil, a vacinação é lenta, de modo que apenas em torno de 30% da população está imunizada, muito abaixo dos 70% necessários para atingir a imunidade coletiva.

“A imunidade coletiva ocorre quando mais ou menos 70% da população, o que não é um número fechado, já tem anticorpos contra a Covid, seja por infecção, seja por vacina, e aí o vírus não consegue mais reproduzir. Cada vez que ele tenta bater em alguém, a pessoa tem anticorpo, basicamente”, explicou o pesquisador.

Hallal detalhou o cálculo que fez para chegar ao número de 30%. “No Brasil, hoje, temos ao redor de 15% das pessoas que já tiveram a infecção. Esse é o dado da EPICOVID-19, pesquisa que eu coordeno. Talvez tenha aumentado um pouco, porque a coleta de dados foi de janeiro a março. Vamos botar que de março em diante aumentou um pouquinho, para 20%. E nós temos 14%, se não estou enganado, da população brasileira vacinada. Só que alguns dos vacinados também já tiveram Covid. Então, somando 20 com 14, daria 34, vamos descontar 4%. Na melhor das hipóteses, 30% dos brasileiros têm anticorpos”, explicou Pedro.

Mortes subestimadas

O epidemiologista ainda respondeu a um internauta que o questionou sobre a teoria de que existe uma supernotificação de casos e mortes da Covid-19. Na realidade, apontou Pedro, ocorre o oposto, uma subnotificação entre 15 e 20%:

“As mortes pela Covid no Brasil estão subestimadas em cerca de 20%. Talvez agora um pouco menos, porque melhorou o sistema de notificação. A ideia de que se bota Covid no atestado de óbito para ganhar mais dinheiro é uma atrocidade, porque se acusa profissionais de saúde de inventarem uma causa de óbito. É uma tese que eu botaria no mesmo lote da terra plana e vacina que faz virar jacaré. A verdade é que as mortes estão subestimadas, não muito, em torno de 15 a 20%”.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.