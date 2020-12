AstraZeneca diz que mantém “processo de submissão contínua” junto à Anvisa

Flávia Said, Metrópoles - Após aprovação do imunizante contra Covid-19 pela agência reguladora do Reino Unido, a AstraZeneca disse, nesta quarta-feira (30/12), que mantém o processo de submissão contínua para pedido de registro de sua vacina contra a Covid-19 no Brasil.

Em nota, a empresa informou que trabalha “de forma transparente e eficiente” com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para levar sua vacina à população brasileira “o mais rápido possível”.

“Continuaremos a fornecer à Anvisa acesso aos dados da vacina à medida que eles se tornem disponíveis para o avanço do processo de revisão independente”, prossegue a nota.

