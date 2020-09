AstraZeneca espera retomar testes de vacina contra Covid-19 na semana que vem

Farmacêutica AstraZeneca pode retomar os testes clínicos de sua vacina contra a Covid-19 no início da próxima semana. Testes foram suspensos após suspeita de reação adversa em um dos pacientes no Reino Unido edit

Sputnik - Os testes da vacina da farmacêutica AstraZeneca e da Universidade de Oxford contra a COVID-19 foram suspensos na última terça-feira (8) após suspeita de reação adversa em um dos pacientes no Reino Unido.

De acordo com fontes citadas pelo Financial Times, a farmacêutica AstraZeneca pode retomar os testes clínicos de sua vacina contra a COVID-19 no início da próxima semana após anunciar uma pausa por motivos de segurança.

A farmacêutica suspendeu voluntariamente o estudo após a descoberta de um paciente doente, que adoeceu com uma rara doença inflamatória chamada mielite transversa.

O diretor-executivo da empresa, Pascal Soriot, declarou nesta quarta-feira (9) que a suspensão dos testes é uma "pausa temporária" e que o caso estava sendo investigado por um comitê independente.

As ações da farmacêutica chegaram a cair cerca de 10% na última terça-feira (8) após o anúncio da suspensão dos testes, mas voltaram a operar em alta após o anúncio da retomada do provável retomada do estudo na semana que vem.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.