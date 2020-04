Atacado por Bolsonaro, isolamento no Brasil diminui

São Paulo (Reuters) - Os isolamentos na maior cidade do Brasil, para desacelerar a crise do coronavírus, começaram a diminuir, de acordo com novos dados vistos e analisados pela Reuters nesta semana, com mais pessoas deixando suas casas, à medida que o presidente Jair Bolsonaro continua criticando as medidas.

Os governos de estado do Rio de Janeiro e de São Paulo têm expressado uma crescente preocupação visto que suas ordens pelo isolamento social perdem efetividade, mesmo com a pandemia de coronavírus se espalhando para cerca de 16.000 casos confirmados e 800 mortes.

Leia a íntegra, em inglês, na Reuters.

