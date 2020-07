Atila Iamarino: medidas do Brasil evitaram colapso na saúde, mas potencial de estrago ainda é grande

O biólogo Atila Iamarino explicou que as medidas de isolamento social no Brasil - ainda que "toscas", segundo ele - fizeram com que a velocidade das mortes por Covid-19 diminuísse, mas alertou: "o potencial de estrago é o mesmo. E vem se relaxarmos as medidas" edit

247 - O biólogo Atila Iamarino publicou no Twitter sua percepção acerca das medidas contra a pandemia de Covid-19 no Brasil. Apesar de classificá-las como "toscas", Atila afirmou que tais atitudes foram muito importantes para reduzir a velocidade da pandemia no País e evitar o colapso no sistema de saúde.

Ele explicou que, com prevenções, o Brasil reduziu o número de pessoas que um único cidadão poderia infectar. No início do surto, um infectado contaminava outras duas ou três pessoas em cinco dias. Após o isolamento social e sua derivações, este número cai para menos de 2 pessoas, segundo o biólogo.

Atila Iamarino ressaltou que, mesmo com a redução da velocidade da pandemia, o número de mortes por Covid-19 ainda gira em torno de 0,7%, "mas ao invés disso acontecer em seis meses, acontece em anos".

"O potencial de estrago é o mesmo. E vem se relaxarmos as medidas e o número de infectados por pessoa com coronavírus aumentar. Mas conseguimos reduzir muito o crescimento até aqui muito mais do que o esperado em março, que eu comuniquei", escreveu o biólogo.

