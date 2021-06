Ator bolsonarista que protestou com cueca no rosto contra o lockdown está internado com Covid

O ator bolsonarista David Cardoso Júnior, que se revoltou contra as medidas de isolamento social, agora está internado num hospital de São Paulo com Covid edit

247 - O ator bolsonarista David Cardoso Júnior, de 50 anos, que protestou no ano passado usando uma cueca como máscara, contra as medidas de restrição de circulação em decorrência da Covid-19, está internado no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, com o novo coronavírus. A informação foi publicada pelo jornalista Ancelmo Gois, neste domingo (20).

O jornalista também informou que o quadro do ator é delicado.

Longe da televisão desde sua última participação na novela ‘Zazá’ exibida em 1997, na Globo, o ator decidiu virar professor de teatro e hoje investe em cursos direcionado às pessoas que têm medo ou vergonha de falar em público. O bolsonarista é filho de David Cardoso, ator conhecido como rei da pornochanchada.

