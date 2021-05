Atos em Portugal prestam homenagem à memória das vítimas da Covid-19 no Brasil

Nesta sexta-feira (7/05), organizações de Aveiro, Lisboa e Porto realizam atos em memória às mais de 400 mil vítimas da Covid-19 no Brasil e com a denúncia “Bolsonaro Genocida”.

Em Aveiro, o ato será realizado das 17h às 18h15 na Praça Marquês de Pombal, em frente ao Tribunal (Estátua da Justiça), numa promoção do Coletivo Alvorada Aveiro.

Já em Lisboa, a Alameda Dom Afonso Henriques receberá uma instalação do Coletivo Andorinha - Frente Democrática Brasileira e da Casa do Brasil de Lisboa, entre 18h e 20h.

No Porto, a Solidariedade Brasileira irá realizar uma vigília a partir das 17h, na rotunda da Boavista.

Além da solidariedade a todas as famílias que perderam entes queridos e ao povo brasileiro, a ação tem o objetivo de denunciar as ações desastrosas do governo de Jair Bolsonaro na gestão da pandemia de Covid-19 e o caráter genocida do seu projeto político.

Pandemia avança em meio ao negacionismo

O país se tornou o epicentro mundial da pandemia, com o maior número de óbitos por milhão de habitantes nas Américas, encerrando o mês de abril com mais de 400.000 mortes.

A multiplicação de contágios ocorre na esteira do negacionismo incentivado pelo governo federal, que teve como estratégia promover o aumento do número de contaminações para que o país chegasse a uma suposta “imunidade de rebanho”, opção que já havia sido considerada ineficiente por autoridades de saúde mundiais.

Além de negar vacinas, o governo de Bolsonaro deve ser responsabilizado pela falta de insumos nas unidades de saúde, como máscaras, equipamentos de proteção individual, respiradores, kits de intubação e oxigênio.

A denúncia de genocídio também se refere às ações e omissões do governo federal sobre a situação dos povos indígenas durante a pandemia.

Sem aglomerações

Nos atos em Portugal, em cumprimento a todas as orientações, não haverá aglomeração sendo a participação de forma individual, com distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel.

A orientação dos organizadores é para que os que quiserem aderir e participar do ato devem o fazer de passagem, prestando sua homenagem simbólica e não vindo a permanecer no local. As pessoas podem levar cartazes (em Lisboa e Porto) ou flores (em Aveiro) e fazerem fotos para publicarem em suas redes com a hashtag #portugaldenunciabolsonarogenocida. Mais informações:

Ato em Aveiro (@coletivoalvoradaaveiro)

Ato em Lisboa (@coletivoandorinha/@casadobrasildelisboa)

Ato no Porto (@solidariedadebrasileira/)

*Esta é uma ação construída sob o tema “Portugal denuncia: Bolsonaro Genocida”, que envolve diferentes organizações e indivíduos atingidos e/ou solidários à atual política desastrosa promovida pelo (des)governo Bolsonaro.

