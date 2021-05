Aumento de casos de Covid em SP faz Doria recuar e adiar flexibilização em 14 dias

Estado permanecerá na fase de transição por pelo menos mais 14 dias a partir de 1º de junho. Uma nova flexibilização só deve ser considerada a partir do dia 15 do mês que vem edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (26), anunciou que o estado vai manter as medidas restritivas por mais 14 dias em virtude do aumento de casos de Covid-19 no estado. A flexibilização que começaria no próximo dia primeiro, só poderá ocorrer a partir do dia 15 de junho, segundo dados do Centro de Contingência do Coronavírus.

De acordo estudo feito pelo Instituto Infotracker, da Universidade de São Paulo, a média de contaminações calculada com base nos sete dias anteriores — que já era alta, tem subido progressivamente em maio e, aliado à queda no ritmo de vacinas aplicadas no estado, pode levar à uma aumento no número de internações e a uma temida terceira onda da Covid-19.

As informações são do portal UOL .

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:









O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.