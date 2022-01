Áustria decide flexibilizar restrições contra a covid e libera entrada de não vacinados em restaurantes

Aqueles com resultado negativo no teste COVID poderão visitar restaurantes e atrações turísticas edit

ZURIQUE (Reuters) - A Áustria começará a diminuir as restrições relacionadas à COVID-19 na próxima semana, disse o chanceler Karl Nehammer em entrevista coletiva neste sábado, permitindo que lojas e restaurantes permaneçam abertos por mais tempo e afrouxando a restrição aos não vacinados.

Os movimentos ocorrem quando a variante Omicron leva a hospitalizações reduzidas, apesar dos altos números de infecção.

A partir de 5 de fevereiro, a Áustria estenderá o horário de funcionamento máximo permitido de restaurantes e lojas até a meia-noite e aumentará o número de pessoas aptas a participar de eventos de 25 para 50, disse Nehammer.

"A coisa boa, apesar de tudo nesta situação difícil - os números de hospitais estão em um bom nível, os leitos de terapia intensiva, acho justo dizer, estão em um nível muito bom", disse Nehammer em entrevista coletiva em Viena.

"Estamos agora em posição de levantar novas perspectivas que permitirão às pessoas um respiro."

Novas infecções diárias por coronavírus estão aumentando na Áustria, impulsionadas pela variante extremamente contagiosa Omicron, com quase 35.000 novos casos relatados no sábado.

No entanto, a pressão sobre os hospitais diminuiu, pois o Omicron leva a resultados menos graves, e a atual onda Omicron deve atingir um pico por volta de 7 a 9 de fevereiro, disse a diretora geral de saúde pública Katharina Reich na mesma entrevista coletiva.

Em outra etapa, a partir de 12 de fevereiro, a Áustria eliminará as chamadas "regras 2G" que impedem que aqueles que não estão vacinados ou recuperados do vírus entrem em lojas não essenciais.

Desde 15 de novembro, aqueles que não foram totalmente vacinados estão trancados, o que significa que só podem sair de casa por um número limitado de razões, como fazer compras de itens essenciais ou trabalhar. A medida, que foi suspensa no Natal, foi criticada por ser muito difícil de aplicar.

A Áustria definiu na semana passada 31 de janeiro como a data para encerrar um bloqueio mais completo para os não vacinados, removendo as restrições de movimento. consulte Mais informação

No entanto, eles continuam impedidos de participar de uma série de atividades de lazer, incluindo comer em restaurantes ou fazer compras de itens não essenciais, como parte dos esforços do governo para aumentar a taxa de vacinação, que está entre as mais baixas da Europa Ocidental.

Agora, além de entrar nas lojas a partir de 12 de fevereiro, a Áustria também facilitará as medidas que impedem os não vacinados de ir a restaurantes a partir de 19 de fevereiro, disse Nehammer, dizendo que aqueles com resultado negativo no teste COVID poderão visitar restaurantes e atrações turísticas.

