Austríaco morre de Covid-19 após ir a uma "festa da Covid"

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Um homem de 55 anos que se infectou com o coronavírus de propósito morreu na Áustria. Ele foi a uma "festa da Covid" na cidade de Bolzano, no norte da Itália, com o objetivo de contrair a doença.

De acordo com o jornal italiano Il Dolomiti, o homem queria obter o chamado "passe verde".

O "passe verde" é cobrado por vários países na Europa, que permitem aos cidadãos trabalharem ou acessarem áreas de lazer desde que estes tenham um certificado de vacinação completa ou provem que se recuperaram da Covid-19 nos últimos seis meses.

PUBLICIDADE

O médico Patrick Franzoni, coordenador da unidade anti-Covid de Bolzano, explica que as "festas da covid" são cada vez mais comuns. Nesses eventos, ele explica, pelo menos um dos convidados está com Covid-19 e, sabendo quem essa pessoa é, os outros se aproximam dela para compartilhar drinques ou abraços. "Eles fazem isso para desenvolver anticorpos e obter o 'passe verde' sem vacinação. Existem consequências a longo prazo e até mesmo pessoas jovens podem parar no hospital".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE