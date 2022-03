Autotestes de Covid-19 devem chegar às farmácias a partir desta sexta-feira (4); confira regras

Apoie o 247

ICL

Caroline Oliveira, Brasil de Fato - Os autotestes de covid-19 devem chegar às farmácias a partir desta sexta-feira (4), e o preço, por sua vez, deve variar entre R$ 49,90 a R$ 69,99. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a comercialização de mais dois testes caseiros da doença, totalizando seis produtos aprovados.

“Um dos principais pontos de atenção da Anvisa para análise dos autotestes é a usabilidade, que inclui as orientações de uso e as instruções em linguagem simples que permita a pessoa leiga fazer o uso correto do produto”, explicou a agência.

Obrigações das empresas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para ter o registro aprovado, as empresas devem disponibilizar instruções para uso, guarda e descarte dos autotestes, além de ilustrações sobre as formas de aplicação e interpretação dos resultados. Os produtores também devem disponibilizar um canal de atendimentos para os consumidores.

A venda, por sua vez, deverá ser realizada obrigatoriamente por farmácias e estabelecimentos de saúde licenciados para comercializar dispositivos médicos.

Até o momento, as testagens são aplicadas somente por profissionais da saúde e trabalhadores de farmácias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Anvisa disponibilizou um site para consulta dos testes registrados, que será preenchido conforme a aprovação das marcas. É importante, portanto, a disponibilidade de todos os dados de registro de que qualquer autoteste que esteja sendo comercializado.

Triagem e comprovação

Segundo a Anvisa, os testes são um procedimento orientativo, a fim de permitir o isolamento precoce, quebrando a cadeia de transmissão do vírus o mais rápido possível. Também serão utilizados como triagem, o que significa que o diagnóstico deve ser feito apenas por um profissional da saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O autoteste também não valerá como documento oficial para locais e eventos que exigem resultados de testes negativos para covid-19. Nesses casos, o exame deverá ser realizado em posto de saúde, hospital, farmácia ou outra unidade de saúde autorizada.