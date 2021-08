Avanço da vacinação contra Covid reduz em 38% internações nas UTIs em três semanas

Nos dias 18 e 24 de julho, 5.331 pessoas deram entrada em leitos de UTIs contra 8.625 internações em comparação com as três semanas anteriores edit

247 - Dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe), durante a semana epidemiológica entre os dias 18 e 24 de julho, apontam para uma redução nos casos de internação relacionados à Covid-19. De acordo com reportagem do Metrópoles, a queda de 38,1% em relação às três semanas anteriores (27 de junho a 3 de julho) é atribuída ao avanço da vacinação.

Nos dias 18 e 24 de julho, 5.331 pessoas deram entrada em leitos de UTIs contra 8.625 internações em comparação com as três semanas anteriores. Ainda conforme a reportagem, a queda vem sendo apontada desde junho, quando a diferença sobre o mês anterior foi de 13,4%,

“O perfil de internados mudou a partir do começo da vacinação no país. Hoje, é muito mais comum vermos jovens internados. Tinha semana que, de todos os internados, às vezes não tinha ninguém com mais de 60 anos”, disse César Carranza, médico infectologista do Hospital Anchieta de Brasília.

Ainda segundo ele, apesar da queda a quantidade de hospitalizações e óbitos ainda é alta e existe o risco de agravamento nas próximas semanas caso as medidas de isolamento não sejam adotadas.

