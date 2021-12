Avanço da vacinação reduz mortes por Covid em 94%

Apoie o 247

Revista Fórum - O mês de novembro foi o oitavo com registro de queda consecutiva de mortes por Covid-19. Até esta quinta-feira (16) foram registrados 4.827 óbitos pela doença no mês, queda de 41,6% em relação a outubro e 94% em relação a março, mês de pico da pandemia no país.

Em novembro de 2020 foram registradas 14.666 mortes por Covid, já em novembro deste ano foram registradas 8.263.

Outro dado importante é que a média móvel diária de mortes pela Covid está abaixo de 200 há 13 dias.

