Bahia entra com nova ação no STF para liberar Sputnik V

A ação do governador Rui Costa (PT) é para que vacinas com aval de agências do exterior possam ser usadas, apesar da Anvisa edit

247 - O governo da Bahia entrou, nesta segunda-feira, 1, com uma nova ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir autorização para aplicação da vacina russa Sputnik V, que ainda não tem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A ação do governador Rui Costa (PT) é para que vacinas com aval de agências do exterior possam ser usadas, apesar da Anvisa.

O governador deve assinar um contrato com a União Química, farmacêutica brasileira que tem acordo com os desenvolvedores da vacina russa, para a compra da vacina Sputnik V ainda essa semana. A farmacêutica afirmou ao governador que teria capacidade de fornecer cerca de 6 milhões de doses até abril para "o nordeste".

Rui Costa também terá uma reunião com a Janssen para tratar sobre a aquisição de imunizantes.

A Bahia está em lockdown desde a sexta-feira, 26, e a previsão era encerrá-lo nesta segunda. No entanto, a situação é grave. A taxa de ocupação dos leitos de UTI em Salvador chegou a 80%, neste domingo, 28. A taxa de ocupação geral nos leitos da capital baiana também é de 80%. Ao todo, em toda rede de saúde, dois hospitais possuem ocupação de 100% nos leitos de tratamento intensivo. São 1059 leitos ativos com 851 pacientes internados.

Ao conceder entrevista à Rede Globo na manhã desta segunda, o governador não conseguiu conter uma crise de choro ao vivo, quando explicava a respeito da extensão por mais 48 horas das medidas restritivas para conter a propagação da Covid-19 no estado. “Desculpem, eu não consigo falar”, desabafou o governador

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.