Bebê nasce com anticorpos contra Covid-19 após mãe receber vacina

247 - Estudo da Universidade da Flórida (EUA) apresentou o que foi classificado como o primeiro caso no mundo de anticorpos contra a Covid-19 encontrados em um recém-nascido.

Sem ainda ter sido submetido à revisão por pares, o trabalho mostra que a mãe, uma profissional de saúde da linha de frente, recebeu uma dose da vacina da Moderna três semanas antes do parto.

“Demonstramos que os anticorpos IgG contra SARS-CoV-2 são detectáveis em uma amostra de sangue do cordão umbilical de recém-nacidos após uma única dose da vacina. Portanto, existe potencial para proteção e redução do risco de infecção de SARS-CoV-2 com a vacinação materna”, dizem os cientistas, segundo reportagem do G1.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a imunização de gestantes com alto risco de exposição ao coronavírus, como no caso de uma profissional de saúde ou com comorbidades. "A vacinação pode ser considerada se discutida com seu médico", alerta a OMS.

