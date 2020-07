Bill Gates diz que contas bancárias não devem definir a prioridade para o acesso a vacinas da Covid

"Se deixarmos vacinas e medicamentos irem para quem pode pagar mais em vez de irem para as pessoas e lugares onde são mais necessários, teremos uma pandemia mais longa, injusta e letal", disse edit

247 - O fundador da Microsoft, Bill Gates, defendeu em palestra sobre a Covid-19 promovida pela International AIDS Society que as contas bancárias não devem definir a prioridade para o acesso a vacinas e medicamentos relacionados ao coronavírus. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

"Se deixarmos vacinas e medicamentos irem para quem pode pagar mais em vez de irem para as pessoas e lugares onde são mais necessários, teremos uma pandemia mais longa, injusta e letal", disse ele, reforçando que o mundo hoje precisa de "líderes para tomarem decisões difíceis sobre distribuição baseada em igualdade, não apenas em fatores definidos pelo mercado".

A declaração é mais uma crítica ao governo de Donald Trump por parte do executivo. Em junho, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS, na sigla em inglês) anunciou que os Estados Unidos compraram quase todo o estoque mundial de remdesivir, remédio apontado por pesquisas recentes como eficaz no tratamento do novo coronavírus.

