BioNTech estima que fabricará 2 bilhões de doses de sua vacina em 2021

247 - A empresa alemã de biotecnologia BioNTech estimou nessa segunda-feira (11) que tem capacidade para produzir "2 bilhões de doses" de sua vacina contra o coronavírus até o final de 2021. A estimativa anterior era de 1,3 bilhão de doses.

De acordo com documento publicado em seu site, a BioNTech fez a nova estimativa com base no "novo padrão" que permite administrar seis doses por frasco em vez de cinco. A informação foi publicada pela Agência France Presse.

Atualmente são 91,6 milhões de infectados em todo o mundo e 1,9 milhão de mortes provocadas pelo coronavírus.

O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking global de casos (8,1 milhões), atrás de Índia (10,4 milhões) e dos Estados Unidos (23,1 milhões). O governo brasileiro também contabiliza a segunda maior quantidade de mortes (203 mil), atrás dos EUA (386 mil).

O conhecimento liberta. Saiba mais