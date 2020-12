Bolsonaro assina MP que abre crédito de R$ 20 bi para vacinas contra covid

247 - Enquanto pasíses já iniciam a vacinação em massa, Jair Bolsonaro (sem partido) assinou apenas nesta quinta-feira (27) a MP (Medida Provisória) que abre crédito para o investimento de R$ 20 bilhões na compra de vacinas contra covid-19. A assinatura do documento aconteceu durante a cerimônia de posse do novo Ministro do Turismo, Gilson Machado. A informação é do portal UOL.

"Assinei agora há pouco uma Medida Provisória trabalhada por muitos aqui, em especial pelo Paulo Guedes, destinando um crédito de R$ 20 bilhões para compra de vacina. E já acertado obviamente com a Saúde, porque aqui todos os ministros se falam. Tão logo tenhamos uma vacina certificada pela Anvisa, ela estará a disposição de todos no Brasil. De forma gratuita e voluntária", disse Bolsonaro.

O conhecimento liberta. Saiba mais