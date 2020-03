Bolsonaro discute pauta para novo pronunciamento de rádio e TV

247 - Jair Bolsonaro se reuniu com ministros na manhã desta sábado (28), no Palácio da Alvorada, em Brasília, para discutir a crise frente à pandemia do coronavírus, que já vítimou 92 brasileiro e registra 3.417 casos confirmados de contaminação.

A reunião teve como pauta principal a realização de um novo pronunciamento que deve fazer neste sábado em cadeia de rádio e televisão em que pretende apresentar "medidas para o enfrentamento ao coronavírus no país".

Além disso, Bolsonaro quer enquadrar os ministros para que o governo tenha um único discurso sobre o enfrentamento da crise, já que está semana ele foi dasautorizado pelo secretário João Gabbardo dos Reis, que afirmou que as declarações de Bolsonaro sobre manter as pessoas trabalhando não mudam em nada a determinação do ministério de manter a quarentena.

Entre os ministros presentes estavam Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Sergio Moro, da Justiça e Segurança Pública,e Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional.

Bolsonaro tem atacado governadores por aplicar o isolamento e manter a quarentena, fechando comércio e serviços. Ele defende o isolamento vertical, ou seja, quarentena apenas para idosos e doentes crônicos, que fazem parte do grupo de risco da covid-19.

O último pronunciamento foi na terça-feira (24), marcado por uma panelaço em diversas regiões do país e críticas nas redes sociais.