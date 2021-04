Bolsonaro é culpado por "muitos morreram desnecessariamente" de Covid-19 no Brasil, diz Nobel de Medicina

Para o virologista norte-americano Charles Rice, Jair Bolsonaro "não levou a pandemia a sério" e "será um desafio" para os brasileiros enfrentar a crise sanitária com o atual governo edit

247 - O virologista norte-americano Charles Rice, vencedor do Nobel de Medicina em 2020, afirmou à BBC News Brasil que, assim como ocorreu nos Estados Unidos, "o governo brasileiro não levou a pandemia a sério e, como consequência, muitos morreram desnecessariamente".

Rice disse acreditar que Jair Bolsonaro é culpado pela dimensão atual da crise de Covid-19 no Brasil. Para o especialista, "será um desafio" enfrentar a pandemia com Bolsonaro no poder.

"Embora Bolsonaro e sua administração sejam responsáveis [pela cris], acho que a prioridade agora deve ser seguir em frente, agir e enfrentar a pandemia. Será um desafio, principalmente com a atual liderança, mas talvez a vontade do povo e a imprensa ajudem", falou.

