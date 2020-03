Bolsonaro é o único governante citado por revista científica por 'dar resposta fraca' à Covid-19

Em editorial, a revista científica britânica The Lancet citou Jair Bolsonaro como um dos muitos governantes que ignoram as recomendações da OMS e "dá resposta fraca" para o combate ao coronavírus edit

247 - Jair Bolsonaro foi o único chefe de estado a ter o nome citado em editorial da revista científica britânica The Lancet como um dos líderes governamentais que não tratam com seriedade a ameaça que a Covid-19 representa.

De acordo com a publicação, que existe desde 1823, é um dos mais prestigiosos na área médica, muitos governantes ignoram a recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde) para evitar aglomerações de pessoas e “o presidente do Brasil Jair Bolsonaro tem sido fortemente criticado por especialistas em saúde e enfrenta uma crescente reação do público pelo que é visto como uma resposta fraca”.

“Enquanto líderes lutam para adquirir testes de diagnóstico, equipamentos de proteção pessoal e ventiladores para hospitais sobrecarregados, há um crescente sentimento de raiva”, diz o editorial.