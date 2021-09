Bolsonaro ignorou alerta de Mandetta sobre as mortes na Prevent

Apoie o 247

Metrópoles - Bem que ele avisou, e a tempo. No dia 31 de março do ano passado, mal a pandemia chegara por aqui, o então ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta fez um alerta público sobre o elevado número de mortes de idosos registrado no hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, uma das jóias da coroa da operadora Prevent Senior.

Vai ver desconhecia que já àquela altura, a empresa atuava em parceria com o governo federal na aplicação do kit-covid, estimulando as pessoas a desrespeitarem o isolamento social para evitar danos à economia. Mandetta era contra o tratamento precoce porque ele não funcionava. Foi demitido 16 dias depois.

No dia que ele saiu, o Conselho Federal de Medicina aprovou parecer que autorizava médicos a prescreverem a cloroquina e a hidroxicloroquina a pacientes com sintomas leves e moderados da Covid-19, além do uso em quadros críticos. O sucessor de Mandetta, o médico Nelson Teich, ficou no cargo apenas 28 dias.

