Bolsonaro manda Pazuello assinar protocolo que libera cloroquina contra Covid-19 no Brasil

Após a demissão de Nelson Teich, o general Eduardo Pazuello assume o Ministério da Saúde já com a determinação de Bolsonaro para que assine protocolo que libera o uso da cloroquina para todos os pacientes com Covid-19 no Brasil

247 - O general Eduardo Pazuello assume o Ministério da Saúde, após a demissão do ex-ministro Nelson Teich, já com a determinação por parte de Bolsonaro para que libere o uso da cloroquina para todos os pacientes com Covid-19 no Brasil, informa o jornal Estado de S. Paulo.

A recomendação atual é para que a cloroquina seja administrada apenas em pacientes que apresentem casos mais graves de Covid-19.

Técnicos do Ministério da Saúde afirmam que as regras para o protocolo do uso da cloroquina seja divulgado na próxima semana.

A cloroquina foi o pivô da demissão de Teich, que se recusou a modificar o protocolo e, portanto, ampliar o uso da substância em pacientes com coronavírus.

