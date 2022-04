Bolsonaro reafirma que rebaixará para endemia o status da Covid-19 no Brasil

Apoie o 247

Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a afirmar, nesta quinta-feira (7/4), que o governo deve rebaixar a pandemia de coronavírus para uma endemia no Brasil.

“Eu acho que nos próximos dias, passaremos de pandemia para endemia. Até conversei agora com o Fausto [presidente do Banco do Brasil]. Quem tá de máscara aí, porventura, ele acabou de dizer para mim que é facultativo, não é obrigado usar máscara mais. A gente vai se adequando, a gente vai buscando cada vez mais agir de forma correta no tocante a essa pandemia que está acabando”, disse.

Não é a primeira vez que o chefe do Executivo federal afirma que tomará a medida. Em março, Bolsonaro (PL) chegou a declarar que a medida seria tomada até o fim do último mês – o que não ocorreu.

