Boris Johnson anuncia novo lockdown no Reino Unido durante o Natal: “sei o quanto isso é decepcionante”

247 - O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou neste sábado (19) um novo lockdown durante as festas de fim de ano em Londres e no sudeste do país.

Todos os serviços não essenciais, incluindo academias, lojas, espaços de lazer e salões de beleza, deverão permanecer fechados durante pelo menos duas semanas.

“Sei o quanto isso é decepcionante”, disse Johnson, afirmando não ter outra alternativa para conter o avanço da Covid-19.

“Precisamos rever o Natal. O Natal deste ano vai ser diferente, muito diferente, mas precisamos ser realistas", falou o primeiro-ministro.

