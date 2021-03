Brasil acumula 312.206 mortes provocadas pela Covid-19

Ao menos 1.656 óbitos ligados ao novo coronavírus foram contabilizados no Brasil nas últimas 24 horas, elevando para 312.206 o total de vítimas fatais da pandemia no país até o momento edit

Sputnik - Os dados fazem parte do boletim deste domingo (28) do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Segundo o órgão, 44.326 novos diagnósticos de COVID-19 foram confirmados ao longo do último dia. Com isso, agora são 12.534.688 casos acumulados desde o início do surto no Brasil.

Ainda de acordo com o Conass, a taxa de letalidade da doença se mantém em 2,5%, enquanto a mortalidade subiu para 148,6 registros por 100 mil habitantes.

Dados do consórcio de veículos de imprensa que também acompanha o desenvolvimento da pandemia no país indicam que a média móvel de mortes da COVID-19 bateu um novo recorde neste domingo (28), chegando a 2.598, com tendência de alta.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.