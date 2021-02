Brasil acumula mais de um mês com média móvel acima de 1 mil mortos por Covid; total chega a 246 mil

247 - O Brasil registrou 1.051 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com os números divulgados pelo consórcio da imprensa conservadora no começo da noite deste sábado (20), informa o G1 . Com isso, o país chega ao total de 246.006 óbitos desde o começo da pandemia. A média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias foi de 1.051. Já são 31 dias com essa média acima da marca de 1 mil.

Desde o começo da pandemia 10.138.265 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus -isso em casos notificados, mas estima-se que o número possa superar 40 milhões. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 46.716 novos diagnósticos por dia, e com 56.572 desses confirmados neste sábado.

Onze estados estão com alta nas mortes: RS, SC, GO, AC, PA, RO, RR, BA, PB, PE e RN.

