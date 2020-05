Brasil: apenas um em cada três pacientes graves do coronavírus se recupera, aponta estudo

A mortalidade desses pacientes é de 66%, um número muito alto quando comparado aos internacionais e reflete as precariedades do sistema de saúde do País edit

247 - Apenas um em cada três pacientes graves do coronavírus (que são entubados nas UTIs brasileiras) se recupera e consegue voltar para casa, de acordo com levantamento do Projeto UTIs Brasileiras, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) e do Epimed - uma ferramenta de análise de dados e desempenho hospitalar.

A mortalidade desses pacientes é de 66%, um número muito alto quando comparado aos internacionais e reflete as precariedades do sistema de saúde do País. Em relação com outros países, é uma taxa alta. No Reino Unido, por exemplo, é de 42%, e, na Holanda, chega a 44%. Por outro lado, na cidade de Nova York (centro da pandemia nos Estados Unidos) é de 88%.

A pesquisa coletou informações entre os dias 1º de março e 15 de maio em 450 hospitais em todo o Brasil, envolvendo 13.600 leitos de terapia intensiva.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.