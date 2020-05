Brasil assumirá 9º lugar no ranking global do coronavírus neste domingo

Com uma rapidez de propagação e morte do coronavírus intensa, o Brasil deve passar o Irã no ranking dos países mais infectados - atingindo a 9ª colocação - e a Alemanha no ranking das mortes, ficado em 7º lugar, neste domingo, 3 edit

247 - O Brasil, que atualmente assume a 10ª colocação dos países mais infectados pelo coronavírus, deve ultrapassar, neste domingo, 3, o Irã e ficar em 9º lugar. O País se encontra na manhã deste domingo com 324 casos a menos que o outro. Porém, comparando-se a curva de propagação do coronavírus nos dois países (gráfico abaixo), percebe-se que o vírus está se propagando de maneira muito mais rápida no país sul-americano.

Brasil deve ultrapassar Irã neste domingo, 3 (Photo: Bing)

Da mesma forma, o Brasil ocupa, na manhã deste domingo, a 8ª posição no ranking de mortes por covid-19 no mundo, algumas centenas de mortos atrás da Alemanha. A tendência, uma vez que o País registrou, nos últimos dias, mais de 300 mortes diárias em decorrência do vírus - e no país Europeu, menos de 100 -, é que o Brasil passe a Alemanha e fique na 7ª posição.

