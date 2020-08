Brasil atrai 21 testes internacionais de vacinas e remédios para Covid-19

Por ser um dos epicentros da pandemia de covid no mundo, o Brasil atraiu estudos de vacinas desenvolvidas no exterior e pesquisas internacionais de possíveis medicamentos edit

247 - O Brasil é um dos epicentros da pandemia de Covid-19. Isto fez com que o país atraísse o interesse de pesquisadores estrangeiros e farmacêuticas multinacionais por incluir pacientes brasileiros nos seus ensaios clínicos.

Dos 33 estudos de medicamentos ou vacinas para Covid-19 já autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 21 são testes internacionais de possíveis tratamentos para a infecção, informa o Estadão.

As pesquisas que passam pelo órgão são aquelas em que há perspectiva de registro comercial do medicamento após os testes. Os demais estudos, com fins exclusivamente acadêmicos ou científicos, passam apenas pelo aval da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), que precisa autorizar qualquer pesquisa feita com seres humanos no país.

Os dados da Conep também mostram aumento no número de testes internacionais. Dos 178 ensaios clínicos autorizados pela comissão até aqui, cerca de 30 são financiados por instituições estrangeiras. Em junho, eram apenas dez.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.