Brasil, caixa-preta global da pandemia: uma em cada 5 cidades do país acelera mortes e contágio

Uma em cada cinco cidades do país registra crescimento acelerado de casos de covid-19. Em apenas 3%, a disseminação do vírus começou a regredir. Entre as 27 capitais, 20 têm visto o número de novos registros aumentar com velocidade

247 - O Brasil é a caixa-preta global da pandemia. O país de pior testagem no mundo, tanto no aspecto quantitativo como no aspecto qualitativo. O resultado é um voo no escuro sob a ausência completa de liderança. Mortes e infectados aumentam justamente em um momento em que prefeitos e governadores têm flexibilizado as medidas que preveem isolamento social e fechamento do comércio.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “a conclusão é fruto de um modelo estatístico desenvolvido por dois dois pesquisadores da USP que mede a velocidade da epidemia e como ela muda ao longo do tempo. A metodologia tem como parâmetro o número de novos casos. São considerados registros dos últimos 30 dias. Foi desenvolvida por Renato Vicente, professor do Instituto de Matemática e membro do coletivo Covid Radar, que mapeia a doença, e Rodrigo Veiga, doutorando em física. Eles se basearam em um estudo de epidemiologistas da Unesp para desenvolver o projeto.”

A matéria ainda informa que “o estágio inicial é aquele em que são registrados os primeiros casos. São cidades em que houve pouco mais que um ou dois registros. A fase acelerada é quando há aumento de novos casos. Na estável, por sua vez, o número diário de novos casos é constante. Se a quantidade de novos registros começa a diminuir, ou seja, o ritmo de contágio desacelera, tem-se a etapa de desaceleração.”

