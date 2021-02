Brasil chega a 20 dias seguidos com média móvel de mortes pela Covid-19 acima de 1.000

Sputnik - O Brasil chegou nesta terça-feira, 9, ao vigésimo dia consecutivo com o número de mortes causadas pela Covid-19 acima de mil.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.340 novos óbitos, elevando o total de mortes para 233.588 e a média móvel para 1.029. Os números são do consórcio de imprensa.

Este é o segundo período mais longo com média de mortes causadas pela pandemia acima de mil no país. A maior sequência ocorreu entre 3 de julho e 2 de agosto, totalizando 31 dias. Neste intervalo, a média móvel de mortes chegou ao seu recorde: 1.097.

Em casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, o Brasil aproxima-se da marca de dez milhões. Desde o começo da pandemia 9.602.034 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 51.733 desses confirmados no último dia.

O consórcio atualizou também o número de pessoas vacinadas no Brasil: 4.052.986 brasileiros já receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Este número representa 1,91% da população brasileira.

Além destas, 49.546 pessoas já receberam duas doses da vacina (0,02% da população do país), nos estados de Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Sergipe e também no Distrito Federal.

