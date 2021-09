Brasil chega a 590 mil mortos pela Covid-19

Apoie o 247

247 - O Brasil registrou 803 mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24h, elevando o total de óbitos pela doença a 590.547. No período, foram confirmados 125.053 novos casos. O número elevado (o mais alto já registrado desde o início da pandemia) se deve à entrada de casos represados no sistema do Ministério da Saúde.

O Brasil acumula 21,2 milhões de casos da Covid-19 desde o início da pandemia. A média móvel de mortes está em 565 por dia, redução de 7%.

Os números constam no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa, consolidados às 20h deste sábado (18). (Com informações do G1).

