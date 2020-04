Brasil chega a 800 mortes e 15.927 casos de coronavírus, diz Ministério da Saúde

Sputnik - O balanço sobre a COVID-19 no Brasil divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (8) mostrou que o país chegou a 800 mortes causadas pela doença e contabiliza no momento 15.927 casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

Nas últimas 24 horas foram registradas mais 133 mortes, um recorde diário, e 2.210 casos confirmados do novo coronavírus . A taxa de letalidade da COVID-19 no país está em 5%.

O Ministério da Saúde salienta, no entanto, que o número de casos pode ser ainda maior devido a falta de testes suficientes. São Paulo, o estado mais populoso, continua sendo o mais atingido pelo novo coronavírus.

Nesta quarta-feira (8), o secretário da Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, admitiu que existe subnotificação de casos leves de coronavírus no estado.

"Aqueles pacientes que estão em casa, que não farão exames, acabam gerando uma subnotificação em todo o sistema, algo que ocorreu no mundo inteiro da doença, do Covid-19, onde 80% dos pacientes não se faz nada com eles, não existe tratamento, não é feito tratamento ou investigação. Pode passar no médico, faz uma consulta e fica por isso mesmo. Então não tem essa notificação [dos casos leves]", disse Germann, citado pelo portal G1.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso