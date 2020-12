Brasil chega à quinta semana com descontrole na taxa de transmissão do coronavírus

A taxa de transmissão (Rt) do coronavírus no Brasil ficou acima de 1 pela quinta semana seguida, com o índice de 1,13, conforme o Imperial College de Londres. Em taxa acima de um cada paciente passa a doença para mais de uma pessoa, o que aumenta a propagação do vírus edit

247 - A taxa de transmissão (Rt) do coronavírus no Brasil ficou acima de 1 pela quinta semana seguida. O índice está em 1,13, de acordo com números do Imperial College de Londres e divulgados nesta terça-feira (15). A estatística significa que cada 100 pessoas infectadas com Covid-19 a transmitem para outras 113.

Em taxa acima de um, cada paciente passa a doença para mais de uma pessoa, o que aumenta a propagação do vírus. Taxas abaixo de 1 apontam para uma epidemia está sendo controlada.

O Imperial College também calculou o intervalo em que o coronavírus pode variar na próxima semana. O índice ficou entre 1,03 e 1,21, ou seja, a pandemia continuará avançando no Brasil.

De acordo com a plataforma Worldometers, que disponibiliza estatísticas globais sobre a pandemia, o Brasil ocupa o terceiro lugar em número de casos (6,9 milhões), atrás de Índia (9,9 milhões) e Estados Unidos (16,9 milhões).

O governo brasileiro também contabiliza a segunda maior quantidade de mortes (181 mil) provocadas pela Covid-19, atrás dos EUA (309 mil).

O conhecimento liberta. Saiba mais