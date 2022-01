Brasil claramente está em nova onda da Covid, alerta Miguel Nicolelis

Apoie o 247

247 - O cientista Miguel Nicolelis afirmou que, "claramente", o Brasil está passando por uma "nova onda" da pandemia da Covid-19. Segundo ele, não se tem dimensão real do problema, por conta da falta de dados confiáveis e da falta de testes.

"Vivemos de relatos esporádicos e anedotas", escreveu Nicolelis, em seu Twitter.

Casos da variante Ômicron explodiram ao redor do mundo, com mais de 2,4 milhões de infecções nas últimas 24h, segundo o site Our World in Data. No entanto, não se sabe ao certo quantas ocorrem no Brasil, por conta de problemas no sistema de informações do Ministério da Saúde.

Roraima e Sergipe não divulgaram os dados nesta segunda-feira (3). Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso, Distrito Federal e Tocantins estão com dados represados. São Paulo está com informações incompletas.

Veja:

Brasil está claramente enfrentando uma nova onda de COVID19 mas ngn tem a menor odeia da sua dimensão real pq ñ se testa, ñ se registram dados confiáveis e mídia tirou a pandemia da pauta. Vivemos de relatos esporádicos e anedotas. Mas é evidente que a terceira onda chegou! — Miguel Nicolelis (@MiguelNicolelis) January 4, 2022

