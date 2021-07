Brasil completa 180 dias seguidos de média móvel de mortes por Covid acima de 1.000

247 - Nesta segunda-feira, 19, o Brasil atingiu a marca de 180 dias seguidos de média móvel de mortes por Covid-19 acima de 1.000 óbitos por dia. Segundo o consórcio de veículos da imprensa, o país registrou 615 mortes por Covid e 16.347 casos da doença nesta segunda.

Dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) apontam que foram 542 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 542.756 óbitos pela doença no país desde o início da pandemia. Também no último dia foram detectados 15.271 novos casos da doença, totalizando 19,3 milhões.

