Brasil confirma participação em consórcio da OMS e se compromete com imunização de 20% da população

A OMS criou o sistema estabelecendo um preço de US$ 10,00 por dose e tendo como estimativa que a imunização exigirá duas doses da vacina edit

247 - O governo brasileiro confirmou à Organização Mundial da Saúde (OMS) que participará da aliança mundial de vacinas, segundo reportagem de Jamil Chade no UOL.

O jornalista informa, porém, que apesar do acordo, irá manter uma flexibilidade para ajustar suas parcerias os acordos bilaterais já realizados com empresas do setor farmacêutico.

O governo fará parte do consórcio solicitando produtos para imunizar 20% da população brasileira - cerca de um pouco mais de 40 milhões de pessoas.

A OMS criou o sistema estabelecendo um preço de US$ 10,00 por dose e tendo como estimativa que a imunização exigirá duas doses da vacina.

Considerado um país de renda média, o Brasil não fará parte dos 90 países pobres do mundo que receberão gratuitamente o imunizante.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.