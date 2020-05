Brasil é o 6º do planeta com mais mortes por coronavírus: 10.627

O Ministério da Saúde divulgou no final da tarde deste sábado que o Brasil chegou a 10.627 mortes em decorrência da Covid-19. O país é o 6º do mundo com mais mortes pela doença edit

247 - O Ministério da Saúde divulgou no final da tarde deste sábado (9) que o Brasil chegou a 10.627 mortes em decorrência da Covid-19. Foram 730 mortes confirmadas nas últimas 24 horas. É a segunda maior quantidade de vítimas confirmadas em um dia desde o início da pandemia — o recorde foi registrado ontem, com 751 novas mortes. O país é o 6º do mundo com mais mortes pela doença.

Foi recorde o número de confirmações de casos de covid-19 em 24 horas, com 10.611 novos diagnósticos entre sexta e sábado. Ao todo, o Ministério da Saúde contabilizou 155.939 casos confirmados de coronavírus no país.

A taxa de letalidade é de 6,8%.

Com o aumento do número de óbitos, o Brasil passa a ser o sexto país com maior quantidade de mortes pela covid-19 no mundo, atrás de Estados Unidos (78.320), Reino Unido (31.662), Itália (30.395), França (26.313) e Espanha (26.299). Os números foram levantados pela Universidade Johns Hopkins, referência mundial em pesquisas de coronavírus.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.