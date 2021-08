Brasil é o país onde mais se morre pela covid-19 em 2021

O Brasil registra uma média de 72 vidas perdidas por hora ou um pouco mais de uma por minuto (1,2) por causa da doença. As médias da Índia são 0,92, e dos EUA, 0,91, outras duas nações com mais óbitos pelo coronavírus edit

247 - Com 560 mil mortes por Covid-19 atualmente, o Brasil registra uma média de 72 vidas perdidas por hora ou um pouco mais de uma por minuto (1,2) por causa da doença. É o maior patamar de mortes de todo o mundo, à frente de Estados Unidos e Índia, as outras duas nações com mais óbitos pelo coronavírus - 631 mil e 427 mil mil, respectivamente, com a plataforma Worldometers, que divulga dados globais sobre a pandemia. O levantamento sobre os óbitos em território brasileiro foi realizado pelo demógrafo José Eustáquio, que já atuou no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e na Escola Nacional de Ciências Estatísticas (Ence) por quase 20 anos. Ele trabalha como pesquisador independente.

"A primeira vez que constatei essa média de uma morte por minuto no Brasil, fiquei escandalizado", disse o estudioso. "Agora estamos com essa média para o ano inteiro; é impressionante", complementou. Os relatos dele foram publicados pela coluna Viva Bem, no portal Uol.

Com a alta mortalidade que registrou entre abril e julho, o país acumulou nos primeiros 200 dias do ano 349 mil óbitos por covid-19. Foi seguido pela Índia, com 265 mil óbitos, e pelos EUA, com 261 mil. As médias da Índia são 0,92, e dos EUA, 0,91, conforme Eustáquio, que tratou pela primeira vez do assunto em artigo no site Colabora.

