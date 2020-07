Brasil é o único país do mundo ainda com média diária superior a mil mortes por coronavírus

O Brasil completa nesta sexta-feira (3) um mês no topo do ranking em mortes diárias causadas pelo coronavírus, com mais de mil óbitos a cada dia. O número só é comparável ao da Índia, que está em um momento precoce da pandemia e tem em média 400 falecimentos por dia edit

247 - O Brasil é a único País do mundo ainda com média semanal de mais de mil mortes diárias por coronavírus. Mantido o ritmo de mortes diárias, o País completa nesta sexta-feira (3) um mês no topo do ranking. É o número de óbitos por dia e não o total de casos acumulados. Os Estados Unidos têm a maior quantidade de confirmações (2,7 milhões) e mortes (130 mil). Em segundo lugar vem o Brasil. O consórcio de veículos de imprensa que monitora a epidemia da doença contabilizou nesta quarta-feira (1) 60.713 mortes já notificadas, e 1.453.369 infectados.

De acordo com informações do jornal Extra (RJ), que integra o consórcio, na comparação internacional, o único país onde a taxa de crescimento da epidemia é comparável à do Brasil é a Índia, que tem 400 mortes por dia em média, e não para de crescer. Os indianos têm apenas 13 mortes por milhão de habitantes porque estão em um momento mais precoce da Covid-19. No Brasil, a parcela já supera 280 por milhão, a quinta maior do mundo entre os dez países com maior dimensão da epidemia.

Em entrevista coletiva, o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, afirmou que o País teria atingido um nível estável, apesar de o número de mortes por dia ser elevado. "O número de óbitos, que é a fase mais triste dessa doença, tem se mantido relativamente em um platô. Embora elevado, mas em platô", afirmou.

A declaração significa que, desde o início de junho, os números de mortalidade da epidemia no Brasil não subiram significativamente, mas também não caíram.

