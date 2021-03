Brasil em colapso: ao menos 72 mil pessoas internadas morreram por Covid-19

247 - Desde o início da pandemia, há um ano, ao menos 72.264 pessoas morreram por Covid-19 sem ter acesso a um leito de UTI mesmo tendo sido internadas —mais de 1/4 dos quase 280 mil mortos deixados pela doença no país até agora e com o sistema de saúde à beira do colapso, as mortes por negligência do estado se intensificam.

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, o número, reflexo do colapso do sistema hospitalar em diversas regiões do país, representa um óbito para cada três pessoas hospitalizadas. É presumível que parte deles pudesse ter sido evitada com o tratamento intensivo.

Os dados são do Sivep-Gripe (Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe).

Como em 22.712 (10%) dos casos hospitalizados não há informação de que pessoa teve acesso a UTI, o número de sem-leito pode ser ainda maior. Em 124.064 (57%) casos, a morte ocorreu em UTI.

