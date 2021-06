Brasil está "começando a escalada da montanha da terceira onda", diz presidente do Conass

Mesmo com a vacinação, lenta no Brasil, o país vê o número de óbitos por Covid-19 voltando a apresentar alta edit

247 - Secretário de Saúde do Maranhão e presidente do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), Carlos Lula afirmou nesta segunda-feira (21) que o Brasil já vive sob a terceira onda de Covid-19, mesmo com a vacinação avançando, ainda que lentamente.

"De modo que eu quero acreditar que sim, a gente está subindo a montanha. Está começando a escalada da montanha da terceira onda”, falou o secretário.

Lula destacou que o número de casos ativos diários da doença não cai desde março. A vacinação, segundo ele, evitou um aumento no número de óbitos em março e abril, diferentemente do período atual, no qual registra-se alta no total de mortes.

O início do inverno também pode agravar ainda mais a situação da pandemia.

