Brasil irá testar vacina contra Covid-19 desenvolvida pelo Reino Unido

247 - O Brasil está na lista de países que irão testar uma vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. De acordo com reportagem do jornal O Globo, o Ministério da Saúde irá dar apoio com 2 mil voluntários soronegativos para a Covid-19 nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O Brasil será o primeiro país a testar a vacina após o Reino Unido.

A realização do procedimento, que deverá ser iniciado ainda este mês, foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a pesquisa será coordenada pelo Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). A infraestrutura, conforme a reportagem, será financiada pela Fundação Lemann.

